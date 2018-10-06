02:00 06.10.2018 | Общество | Новости
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В Италии провели операцию по задержанию "Дона мафии №1"

Итальянская полиция сумела арестовать самого разыскиваемого итальянского мафиози из группировки "Коза Ностра". Об этом передает Европола.

В Италии провели операцию по задержанию

Мафиозный дон попался в деревне Вита коммуны Трапани. Операция проводилась совместно с представителями Европола.

Позже стало известно, что задержанные является сыном одного из самых видных представителей мафии "Коза Ностра". Итальянские власти разыскивали его с 2016 года, он подозревается в причастности к тройному убийству в 2006 году. Его также обвиняют в отмывании денег, наркоторговле, шантаже и домогательствам.

Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией всего движимого и недвижимого имущества.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Папа Римский Франциск во время своего визита к верующим города Палермо призвал членом мафиозной группировки " Коза Ностра" прекратить заниматься преступной деятельностью и покаяться. 


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