20:00 06.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100205143:roman

Украинцы просят депутатов легализировать марихуану

На официальном сайте электронных петиций ВРУ появилась публикация за декриминализацию и легализацию марихуаны в Украине. 

Украинцы просят депутатов легализировать марихуану

Петиция была опубликована 18 сентября и сейчас за документ уже проголосовало почти 1400 человек. Для того, чтобы депутаты парламента рассмотрели петицию, необходимо собрать 25 тыс голосов.  

Автор петиции считает, что Украина не должна отставать от других постсоветских государств, вроде Грузии. которая недавно легализировала использования легких наркотиков в медицинских целях.

Медицинскую марихуану за последние годы легализовали в 29 из 50 штатах США и нескольких странах ЕС, в частности, в Германии и Чехии.Навить в арабских странах, где за употребление наркотиков, как правило, предусмотрено достаточно жесткое наказание, начинаются первые исследования лечебных свойств конопли.

"Декриминализация или легализация марихуаны улучшить экономичен состояние государства, уменьшит количество наркоманов и увеличить количество рабочих мест и уменьшит влияние черного бизнеса на страну", - говорится в тексте петиции.

Как сообщалось в "УРА-Информ", грузинские власти до 2025 года от рынка  экпорта марихуаны намерены получить не меньше 400 млн долларов дохода.


Поделиться
Читайте также:
 
Украина в 2019 году готова отправить на восточный фронт партию танков "Оплот" Большинство российской нефти покупает Китай. Не будет Китая - не будет России, - аль Сауд В Николаевской области спасатель отговорил человека прыгать с моста На "Южном" железнодорожном вокзале гражданину Египта оторвало ступню - ФОТО
Фоторепортаж
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив