Украинцы просят депутатов легализировать марихуану

Петиция была опубликована 18 сентября и сейчас за документ уже проголосовало почти 1400 человек. Для того, чтобы депутаты парламента рассмотрели петицию, необходимо собрать 25 тыс голосов.

Автор петиции считает, что Украина не должна отставать от других постсоветских государств, вроде Грузии. которая недавно легализировала использования легких наркотиков в медицинских целях.

Медицинскую марихуану за последние годы легализовали в 29 из 50 штатах США и нескольких странах ЕС, в частности, в Германии и Чехии.Навить в арабских странах, где за употребление наркотиков, как правило, предусмотрено достаточно жесткое наказание, начинаются первые исследования лечебных свойств конопли.

"Декриминализация или легализация марихуаны улучшить экономичен состояние государства, уменьшит количество наркоманов и увеличить количество рабочих мест и уменьшит влияние черного бизнеса на страну", - говорится в тексте петиции.

Как сообщалось в "УРА-Информ", грузинские власти до 2025 года от рынка экпорта марихуаны намерены получить не меньше 400 млн долларов дохода.