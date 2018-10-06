Украина и Польша будут обмениваться опытом в сфере противодействия домашнему насилию

Украинская делегация, в состав которой вошли представители управлений ювенальной превенции и участковых офицеров, Департамента патрульной полиции, аппарата Председателя Нацполиции и Днепропетровского государственного университета внутренних дел и посетила местные участки полиции отправились в Катовице, где они прошли треннинг в Польской полицейской академии.

В ходе обучения на практике были продемонстрированы: координация действий между полицией и социальными службами, неправительственными организациями и местными комитетами, которые занимаются вопросами в данной сфере.

Польские правоохранители поделились своими наработками по внедрению механизма, призванного улучшить сотрудничество между всеми участниками процесса оказанием помощи жертвам домашнего насилия.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в сентябре в Украине вступил в силу приказ Министерства внутренних дел о срочном вмешательстве в ситуацию с домашним насилием.