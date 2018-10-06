На выходные по всей Украине ожидается существенное потепление

В субботу, 6 октября, по всмей стране средняя тепмература воздуха составит 15-17 градусов тепла. Об этом передает Украинский гидрометцентр.
На западе страны: в Тернопольской, Хмельницкой, Львовской областях температурный максимум 12-14 градусов выше нуля.
В центральной части Украины Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях столбики термометров поднимутся до 13-16 градусов тепла.
На востоке Украины днем будет безоблачно, ветер восточный, 5-10 м/с, температура днем 12-15 выше нуля, ночью 8-9 градусов тепла.
В северных областях без осадков температурный показатель будет колебаться в промежутке между 14-15 градусами с плюсом.
Погода в Киеве радует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
Как сообщалось в "УРА-информ", в начале октября погоду в Украине будет определять поле пониженного атмосферного давления.