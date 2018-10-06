09:58 06.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На выходные по всей Украине ожидается существенное потепление

В субботу, 6 октября, по всмей стране средняя тепмература воздуха составит 15-17 градусов тепла. Об этом передает Украинский гидрометцентр.

На выходные по всей Украине ожидается существенное потепление

На западе страны: в Тернопольской, Хмельницкой, Львовской областях температурный максимум 12-14 градусов выше нуля. 

В центральной части Украины Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях столбики термометров поднимутся до 13-16 градусов тепла. 

На востоке Украины днем будет безоблачно, ветер восточный, 5-10 м/с, температура днем ​​12-15 выше нуля, ночью 8-9 градусов тепла.

В северных областях без осадков температурный показатель будет колебаться в промежутке между 14-15 градусами с плюсом.

Погода в Киеве радует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.

Как сообщалось в "УРА-информ", в начале октября  погоду в Украине будет определять поле пониженного атмосферного давления.


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