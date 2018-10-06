12:54 06.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Львовские правоохранители будут ловить преступников на японских джипах - ВИДЕО

Автопарк полиции Львовщины пополнился внедорожниками повышенной проходимости. Об этом говорится на официальном сайте Нацполиции.

Львовские правоохранители будут ловить преступников на японских джипах - ВИДЕО

Начальник Главного управления Национальной полиции во Львовской области передал пять автомобилей в руки сотрудникам полиции Турковского, Старосамборского, Сколевского, Дрогобычского и Яворивского районов.

"Можно сказать, что решена еще одна проблема в наших подразделениях, несущих службу в районах с труднодоступными территориями. Имея их на вооружении полицейские смогут оперативно реагировать на сообщения граждан и максимально быстро добраться до места происшествия - независимо от погодных условий или состояния дорог", - отметил главный областной шериф.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Украина и Польша будут обмениваться опытом в сфере противодействия домашнему насилию.


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