Львовские правоохранители будут ловить преступников на японских джипах - ВИДЕО

Начальник Главного управления Национальной полиции во Львовской области передал пять автомобилей в руки сотрудникам полиции Турковского, Старосамборского, Сколевского, Дрогобычского и Яворивского районов.

"Можно сказать, что решена еще одна проблема в наших подразделениях, несущих службу в районах с труднодоступными территориями. Имея их на вооружении полицейские смогут оперативно реагировать на сообщения граждан и максимально быстро добраться до места происшествия - независимо от погодных условий или состояния дорог", - отметил главный областной шериф.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Украина и Польша будут обмениваться опытом в сфере противодействия домашнему насилию.