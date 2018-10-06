12:39 06.10.2018 | Общество | Новости
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Италия потеряла последний "ангельский голос": сегодня мир прощается с легендарной оперной певицей Монсеррат Кабалье

В субботу, 6 октября на 86-м году жизни скончалась всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье. об этом передает lavanguardia.

Италия потеряла последний

Информацию о смерти оперной исполнительницы сегодня утром подтвердила группа медиков, которая неделю пыталась бороться за то, чтобы вернуть Кабалье "с того света".

Она умерли больнице Сан-Пау, куда была госпитализирована в середине сентября в тяжелом состоянии.

"Широчайший диапазон голоса, непревзойденное мастерство и яркий темперамент дивы покорили главные сцены ведущих театров планеты", - вот как некогда отзывался о ней Лучано Паваротти, который был учеником у Кабалье, но преждевременно скончался еще в прошлом десятилетии.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на 45 году жизни умер баскетболист Григорий Хижняк.


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