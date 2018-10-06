Италия потеряла последний "ангельский голос": сегодня мир прощается с легендарной оперной певицей Монсеррат Кабалье

Информацию о смерти оперной исполнительницы сегодня утром подтвердила группа медиков, которая неделю пыталась бороться за то, чтобы вернуть Кабалье "с того света".

Она умерли больнице Сан-Пау, куда была госпитализирована в середине сентября в тяжелом состоянии.

"Широчайший диапазон голоса, непревзойденное мастерство и яркий темперамент дивы покорили главные сцены ведущих театров планеты", - вот как некогда отзывался о ней Лучано Паваротти, который был учеником у Кабалье, но преждевременно скончался еще в прошлом десятилетии.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на 45 году жизни умер баскетболист Григорий Хижняк.