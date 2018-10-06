ЕС готовит новые санкции против стран, использующих химическое оружие

Об этом говорится на официальном сайте Совета ЕС.

Сообщается, что министры будут решать какие именно санкции стоит применить против нарушителей и стран, имеющих в наличии химическое оружие. Кроме того, на совете будет представлена стратегия ЕС по взаимодействию Европы и Азии в противодействии распространению химоружия.

Особенно тщательно будут обсуждаться ситуации в Ливии, ЦАР, Венесуэле, а также вопросы миграции и кризиса, к которому она привела в Европе. На встрече также будет присутствовать и украинский глава МИДа Павел Климкин.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий призвал мировое сообщество осудить и наказать Российскую Федерацию за применение химического оружия по всему миру.