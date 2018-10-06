10:21 06.10.2018 | Политика | Новости
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ЕС готовит новые санкции против стран, использующих химическое оружие

Совет Европейского союза инициировал собрание 15 министров иностранных дел для обсуждения ситуации с приминением химоружия в "горячих точках". 

ЕС готовит новые санкции против стран, использующих химическое оружие

Об этом говорится на официальном сайте Совета ЕС.

Сообщается, что министры будут решать какие именно санкции стоит применить против нарушителей и стран, имеющих в наличии химическое оружие. Кроме того, на совете будет представлена стратегия ЕС по взаимодействию Европы и Азии в противодействии распространению химоружия. 

Особенно тщательно будут обсуждаться ситуации в Ливии, ЦАР, Венесуэле, а также вопросы миграции и кризиса, к которому она привела в Европе. На встрече также будет присутствовать и украинский глава МИДа Павел Климкин.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий призвал мировое сообщество осудить и наказать Российскую Федерацию за применение химического оружия по всему миру. 


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