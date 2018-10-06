Джулиану Ассанжу удалось "спрятаться" в Эквадоре

Согласно опубликованной информации, Ассанж все еще продолжает находится в статусе человека с двойным гражданством. Его дальнейшее пребывание на территории страны будет зависеть от совместных решений по этому вопросу представителей Великобритании, Эквадора и юристов Ассанжа. Заочно судить и выдавать основателя WikiLeaks никто не собирается.

Отвечать на вопросы о возможном предоставлении Ассанжу пост советника в посольстве Эквадора на территории РФ или Британии министр не ответил.

Как сообщалось в "УРА-Информ", основатель обличительной платформы WikiLeaks Джулиан Ассанж, который уже шесть лет скрывается от американского правосудия в посольстве Эквадора в Лондоне, рассматривает возможность свидетельствовать перед Сенатом США.