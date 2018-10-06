Анатолий Чепига был причастен к преступлениям Януковича в ходе Революции Достоинства

Сообщается, что он лично курировал небольшой отряд российских спецназовцев, который проживал в отдельном корпусе на базе "Альфы". Участники отряда активно принимали участие в "горячих" событиях Революции в феврале 2014 года.

Покамест у Государственной пограничной службы нет доказательств пребывания полковника спецназа ГРУ РФ Анатолия Чепиги в Украине во время событий Майдана. Вероятно, он пересекал границу без предоставлениях идентифицирующих документов.

Напомним, что журналисты Bellingcat на следующей недели обещают опубликовать сенсационный материал, который окончательно покажет, кем на самом деле являются российские ГРУшники Александр Петров и Руслан Боширов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко заявил, что сын бывшего президента Виктора Януковича Александр пытался организовать акцию под Администрацией президента в Киеве.