16:25 06.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100205138:roman

Анатолий Чепига был причастен к преступлениям Януковича в ходе Революции Достоинства

Полковник спецназа ГРУ РФ Анатолий Чепига занимался руководством российкого спецназа во время Революции Достоинства в Киеве. Об этом передает Guildhall. 

Анатолий Чепига был причастен к преступлениям Януковича в ходе Революции Достоинства

Сообщается, что он лично курировал небольшой отряд российских спецназовцев, который проживал в отдельном корпусе на базе "Альфы". Участники отряда активно принимали участие в "горячих" событиях Революции в феврале 2014 года.

Покамест у Государственной пограничной службы нет доказательств пребывания полковника спецназа ГРУ РФ Анатолия Чепиги в Украине во время событий Майдана. Вероятно, он пересекал границу без предоставлениях идентифицирующих документов.

Напомним, что журналисты Bellingcat на следующей недели обещают опубликовать сенсационный материал, который окончательно покажет, кем на самом деле являются российские ГРУшники Александр Петров и Руслан Боширов. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко заявил, что сын бывшего президента Виктора Януковича Александр пытался организовать акцию под Администрацией президента в Киеве. 


Поделиться
Читайте также:
 
Анатолий Чепига был причастен к преступлениям Януковича в ходе Революции Достоинства В Киеве пьяные молодчики открыли стрельбу по персоналу ресторана: дебоширы были задержаны ФК "Арсенал" нанес сокрушительное поражение гостям из Азербайджана На Закарпатье задержали ОПГ, занимавшуюся грабежами ювелирных магазинов - ВИДЕО
Фоторепортаж
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив