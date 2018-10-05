"Защитим наших пчел от отравления": протестующие страйкуют под Кабмином – ФОТО, ВИДЕО

Сегодня с утра, 5 октября, украинские пчеловоды собрались на акцию протеста "Защитим Украину и наших пчел от отравления". Акцию проводит общественная организация "Организация пчеловодов Украины".

Пчеловоды жалуются, что их не предупреждают о запланированных обработках полей, в результате чего насекомые попадают под действие ядовитых препаратов и умирают. В качестве иллюстрации, митингующие похоронили жертв аграрных "химических атак" – пчел, которых отравили опасными пестицидами во время обработки полей.

Протестующие требуют внести изменения в Криминальный Кодекс Украины за нарушение законодательства про обработку сельскохозяйственных культур в результате которой гибнут пчелы и загрязняется сельскохозяйственная продукция. Отметим, что в ЕС этот вопрос давно регулируется. Там запрещены пестициды, которые убивают пчел.

Что касается Украины, то в стране этот вопрос пока не поднимался ни Министерством аграрной политики, ни Кабмином. Поэтому ввоз подобных пестицидов фактически не контролируется и не проверяется.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", украиские пчеловоды стали продават меньше меда в Европу.