13:52 05.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В украинских школах сегодня отмечают День учителя

Сегодня, 5 октября, Украина вместе со всем миром отмечает День учителя. 

В украинских школах сегодня отмечают День учителя

Сегодня один из самых любимых и уважаемых профессиональных праздников – День учителя. Как говорил английский политик Уинстон Черчилль: "Школьные учителя обладают властью, о которой премьер-министры могут только мечтать"

Работа учителя – это не просто профессия, это целое призвание. Ведь это мудрые, толерантные, ответственные, уверенные и чуткие люди, которые открывают не только детям, но и взрослым удивительный мир знаний.

Специально по этому поводу президент Украины Петр Порошенко провел встречу с педагогами в Мариинском дворце, где поблагодарил учителей за их невероятный труд .

Но цветы, подарки и поздравления – лишь малая часть благодарности, которую заслуживают люди этой невероятно сложной и необходимой профессии.

Вы не просто учителя языка или математики. Вы учителя жизни. Именно вы, добрые, отзывчивые, справедливые, искренние, чуткие и внимательные, делаете невероятный вклад в развитие украинского будущего. Поэтому хотелось бы пожелать учителям вдохновения и сил, чтобы и дальше обучать, радовать и открывать для нас этот разнообразный и многогранный мир!

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине планируют ввести интернатуру для учителей. Так, после окончания вуза будущие педагоги независимо от формы учебы должны будут отработать год в школе.


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