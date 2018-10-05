13:55 05.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100205085:nastya

Вселенский Патриарх высказался о независимости Киевской метрополии

Вселенский Патриархат признал независимость Украинской церкви от Московского Патриархата. Об этом сообщает пресс-служба Киевской православной богословской академии.

Вселенский Патриарх высказался о независимости Киевской метрополии

Соответствующее решение было принято после исследования исторической связи Московского Патриархата с Киевской митрополией.  После чего было установлено, что Вселенский Патриархат никогда не давал Киевской митрополии права составлять каноническую территорию Московского Патриархата. 

Ранее канонические границы Российской Церкви были определены, когда эта Церковь была возвышена до статуса Патриархата в 1589 году. Эти пределы никогда не менялись никаким Патриаршим или Синодальным Томосом.

Что касается Киевской митрополии, то она никогда не принадлежала к этим границам. Еще в 2017 году Вселенский Патриарх обещал помочь Украине создать объединенную православную церковь.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Украинская православная церковь должна получить автокефалию. Она имеет на это право.Таекое мнение во время литургии в церкви святого Фоки в Стамбуле высказал Вселенский патриарх, предстоятель Константинопольской православной церкви Варфоломей.


Поделиться
Читайте также:
 
Настоящий патриот: в сети восхитились подарком пенсионера для бойцов - ФОТО В столице появятся новые автобусы и трамваи Индии грозит экономический кризис "Защитим наших пчел от отравления": протестующие страйкуют под Кабмином – ФОТО, ВИДЕО
Фоторепортаж
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив