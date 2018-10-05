Вселенский Патриарх высказался о независимости Киевской метрополии

Соответствующее решение было принято после исследования исторической связи Московского Патриархата с Киевской митрополией. После чего было установлено, что Вселенский Патриархат никогда не давал Киевской митрополии права составлять каноническую территорию Московского Патриархата.

Ранее канонические границы Российской Церкви были определены, когда эта Церковь была возвышена до статуса Патриархата в 1589 году. Эти пределы никогда не менялись никаким Патриаршим или Синодальным Томосом.

Что касается Киевской митрополии, то она никогда не принадлежала к этим границам. Еще в 2017 году Вселенский Патриарх обещал помочь Украине создать объединенную православную церковь.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Украинская православная церковь должна получить автокефалию. Она имеет на это право.Таекое мнение во время литургии в церкви святого Фоки в Стамбуле высказал Вселенский патриарх, предстоятель Константинопольской православной церкви Варфоломей.