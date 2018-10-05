В Украине в пятницу сухо и тепло днем, но заморозки ночью

Осадков на территории стране синоптики не обещают. Ветер северо-западный, 5-10 метров на секунду. Температура воздуха днем составит 12-17 градусов тепла.

В Киеве сегодня днем облака появятся на небе лишь только для того, чтобы к вечеру рассеяться. Вместе с тем осадков сегодня не предвидится. Температура воздуха ночью составит 3-5 градусов тепла. Днем потеплеет до 14-16 градусов.

На западе Украины в пятницу сухо и по осеннему тепло. Ночью на почве, а местами в воздухе заморозки от 0 до минус 5 градусов. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 2 до плюс 5 градусов. Днем потеплеет до 12-18 градусов.

На севере Украины малооблачно, без осадков, на почве, в Черниговской и Сумской областях местами и в воздухе от 0 до минус 5 градусов. Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов тепла, в Черниговской и Сумской областях от минус 1 до плюс 4 градуса. Днем воздух прогреется до 11-18 градусов.

В центре Украины ясно и сухо. Ночью на почве, а местами в воздухе заморозки от 0 до минус 5 градусов. Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов тепла. Днем потеплеет до 11-17 градусов.

На востоке Украины небольшая облачность, без осадков. Ночью на почве заморозки от 0 до минус 5 градусов. Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов тепла. Днем потеплеет до 10-17 градусов.

На юге Украины сегодня будет ясная и теплая погода. На почве ночью местами заморозки от 0 до минус 5 градусов. Ночная температура воздуха составит 1-7 градусов тепла, в Херсонской области 4-9 градусов. Днем воздух прогреется до 12-19 градусов, в Запорожской области до 11-16 градусов.

В Крыму в пятницу также ясно и без осадков. Температура воздуха ночью составит 3-8 градусов тепла. Днем воздух- прогреется до 13-18 градусов.

Народный прогноз: В этот день почитается память святого пророка Ионы и Фоки, епископа Синопийского. С давних времен этот день называется Фока Ветроградарь. О том, когда ожидать первого снега, наши предки судили по березовым листьям: если до этого дня лист с березы не опал полностью, снег ляжет поздно.