00:30 05.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине будет возобновлен контроль за скоростью на дорогах, - Гройсман

С понедельника, 8 октября, в Украине возобновляется контроль соблюдения скорости на дорогах.

В Украине будет возобновлен контроль за скоростью на дорогах, - Гройсман

В первую неделю воителей будут предупреждать, а дальше будут применяться все механизмы наказания нарушителей. Об этом в четверг, 4 октября на своей страничке в Facebook написал премьер-министра Украины Владимир Гройсман.

При этом он заверил, что это делается не ради штрафов.

По словам главы правительства, кроме контроля скорости, будет осуществляться мобилизация всех средств наблюдения ситуации на дорогах, контроль соблюдения технических норм транспорта, особенно общественного, жесткий весовой контроль, а также отдельная программа защиты детей и введение светоотражающих элементов одежды, чтобы детей было видно.

Это должно сократить аварийность и смертность на дорогах минимум на треть, - подчеркнул Гройсман.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, с понедельника, 8 октября, патрульная полиция начнет использовать устройства для измерения скорости TruСam.

Портативное устройство измерения скорости будут использовать исключительно на участках дорог, где установлены соответствующие дорожные знаки, а перечень таких мест будет в открытом доступе.


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