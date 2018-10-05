10:55 05.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В РФ заявили, что Сенцов прекратил голодовку

Незаконно осужденный в Российской Федерации украинский режиссер Олег Сенцов с сегодняшнего дня прекратил голодовку, которую соблюдал с мая месяца. Об этом сообщил заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний РФ Валерий Максименко.

В РФ заявили, что Сенцов прекратил голодовку

Как утверждает замдиректор РФ, для украинца диетологи Москвы разработали специальную диету для вывода из голодовки.

В свою очередь сторона защиты заключенного не прокомментировала эту ситуацию.

Напомним, Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Украинец своей вины не признал.

Еще со средины мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку с требованием освободить 64 украинских политзаключенных. Себя в этот список он не включил.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Европейский суд по правам человека будет рассматривать иск осужденного в РФ за терроризм украинского режиссера Олега Сенцова. Отмечается, что в поданной жалобе Сенцов утверждает, что в отношении него российскими властями имело место нарушения несколько статей. 


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