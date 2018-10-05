Украину ожидают массовые проверки бизнеса

Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте Кабмина.

Таким образом, начиная с 5 октября 2018 года. украинский бизнес ожидают полномасштабные проверки. Обязанности по проверке предоставлены Государственной фискальной службе, Национальной полиции, Пенсионному фонду, местным органам исполнительной власти и Госслужбу по вопросам труда.

Ведомствам необходимо предоставить данные Министерству социальной политики Украины, которое в свою очередь до 15 числа каждого месяца будет отчитываться по результатам проверок.

Отметим, что штраф за каждого неоформленного сотрудника сейчас составляет 111,6 тыс. грн, а штраф за недопуск проверяющего — до 390 тыс. грн.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Кабмин утвердил новый подход к проверкам бизнеса.