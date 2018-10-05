Украина готова менять Сенцова на любое количество российских заключенных

По ее словам, Олегу срочно необходимо вмешательство медиков, иначе его организм после резкого прекращения режима голодовки может отказаться "восстановить" прежнюю работоспособность, а это чревато летальным исходом.

"Наши консулы добиваются личной встречи с Олегом, который является гражданином Украины. Наша омбудсвумен Л. Денисова готова немедленно вылететь к Олегу", - отметила Геращенко.

Напомним, Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Украинец своей вины не признал.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Российская Федерация готова обменять украинского политзаключенного, который продолжает голодовку Олега Сенцова. Однако, российские власти выдвигают одно требование – обмен на трех осужденных в США граждан РФ.