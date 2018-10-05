21:32 05.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украина готова менять Сенцова на любое количество российских заключенных

 Украина готова обменять режиссера Олега Сенцова на кого-либо из российских заключенных, которые отбывают наказание на территории нашей страны. Об этом в Facebook написала первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

Украина готова менять Сенцова на любое количество российских заключенных

По ее словам, Олегу срочно необходимо вмешательство медиков, иначе его организм после резкого прекращения режима голодовки может отказаться "восстановить" прежнюю работоспособность, а это чревато летальным исходом. 

"Наши консулы добиваются личной встречи с Олегом, который является гражданином Украины. Наша омбудсвумен Л. Денисова готова немедленно вылететь к Олегу", - отметила Геращенко.

Напомним, Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Украинец своей вины не признал.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Российская Федерация готова обменять украинского политзаключенного, который продолжает голодовку Олега Сенцова. Однако, российские власти выдвигают одно требование – обмен на трех осужденных в США граждан РФ. 


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