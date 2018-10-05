08:55 05.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Учителя в Украине будут проходить интернатуру

В Украине планируют ввести интернатуру для учителей. Так, после окончания вуза будущие педагоги независимо от формы учебы должны будут отработать год в школе.

Учителя в Украине будут проходить интернатуру

Как заявила министр образования и науки Лилия Гриневич, это сделают для того, чтобы молодые учителя адаптировались к работе в школе.

Для этого образовательное ведомство разрабатывает реформу педагогического образования, которое часто отстает от реальных потребностей.  Сама же министр, признала, что уровень образования в Украине – не лучший.

По оперативным данным, всего в Украине - 436 тысяч 700 учителей. Они работают в 15 с половиной тысячах школ. Среди педагогов 85% – это женщины, 15% – мужчины. Больше всего в нашей стране учителей украинского языка и литературы и преподавателей английского. А меньше всего – специалистов с французского и испанского языков.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в плане государственного бюджета Украины на 2019 год заложено повышение зарплат учителям. Доходы украинских учителей могут повысить на 9%, такое увеличение коснется заработка учителей без всех категорий.


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