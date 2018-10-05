У Путина подтвердили прекращение голодовки Сенцовым, - Денисова

Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей страничке в Facebook.

По ее словам, политзаключенный написал заявление об отказе от голодовки. Однако, что послужило причной такого решения до сих пор остается неизвестным.

"Причины российский чиновник не знает", – отметила украинская омбудсвумен.

Вместе с тем Денисова подчеркнула, что в данное время украинский политзаключенный встречается со своим адвокатом в колонии в Лабытнанги.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", незаконно осужденный в Российской Федерации украинский режиссер Олег Сенцов с сегодняшнего дня прекратил голодовку, которую соблюдал с мая месяца. Как утверждает замдиректор РФ, для украинца диетологи Москвы разработали специальную диету для вывода из голодовки.