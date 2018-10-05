22:47 05.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Представители ООН высоко оценили работу полиции Киева

Европейские ведомсва довольны реализацией полицейской реформы в Украине. Об этом говорится на официальном сайте Нацполиции. 

Представители ООН высоко оценили работу полиции Киева

Старший советник по вопросам безопасности Департамента безопасности и охраны Представительства ООН в Украине Тим Хэдингтон считает, что "новая эра" полисменов должным образом обеспечивает порядок в городе, что свидетельствует о прогрессе в реализации реформы правоохранительных органов. 

Стоит отметить, что расследовании тяжких и особо тяжких преступлений в Киеве на сегодняшний день составляет почти 90 процентов.

"Удивлен изменениями и результатами, которые ощущаются ежедневно и на каждом шагу. За год работы в столице лично не приходилось обращаться за помощью полиции", - подытожил иностранный советник. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно глава Нацполиции Украины Сергей Князев во время совещания руководства Департамента киберполиции заявил, что будет добиваться полного финансирование этого отдела.


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