Представители ООН высоко оценили работу полиции Киева

Старший советник по вопросам безопасности Департамента безопасности и охраны Представительства ООН в Украине Тим Хэдингтон считает, что "новая эра" полисменов должным образом обеспечивает порядок в городе, что свидетельствует о прогрессе в реализации реформы правоохранительных органов.

Стоит отметить, что расследовании тяжких и особо тяжких преступлений в Киеве на сегодняшний день составляет почти 90 процентов.

"Удивлен изменениями и результатами, которые ощущаются ежедневно и на каждом шагу. За год работы в столице лично не приходилось обращаться за помощью полиции", - подытожил иностранный советник.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно глава Нацполиции Украины Сергей Князев во время совещания руководства Департамента киберполиции заявил, что будет добиваться полного финансирование этого отдела.