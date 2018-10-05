Полиция задержала замкомандира по тылу одной из воинских частей - ФОТО

Офицер попался на взятке в 15 тысяч гривен. Как сообщает пресс-центр ООС, военнослужащий был задержан при получении денег. При этом накануне было установлено, что злоумышленник требовал деньги от своего подчиненного - временно исполняющего обязанности начальника продовольственной службы неправомерную выгоду за непринятие мер по привлечению его к дисциплинарной и материальной ответственности по поводу обнаружения в продовольственной службе недостатков в работе.

Сейчас решается вопрос о сообщения задержанному о подозрении,а затем ему будет избрана мера пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сотрудники Службы безопасности Украины 27 сентября задержали чиновника Главного управления Государственной миграционной службы в городе Киеве. Мужчина попался на взятке в десять тысяч гривен.