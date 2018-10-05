18:10 05.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Настоящий патриот: в сети восхитились подарком пенсионера для бойцов - ФОТО

В Днепре в военный госпиталь пришел старенький дедушка и пожертвовал несколько сотен гривен на лекарства для раненых военнослужащих. 

Настоящий патриот: в сети восхитились подарком пенсионера для бойцов - ФОТО

Об этом сообщила волонтер Karin на своей Twitter-странице. Так, в своем посте она написала, что несмотря на все отказы активистов, пенсионер настойчиво попросил взять 300 гривен и отправить их на медикаменты для участников боевых действий на востоке Украины.

Вместе с тем волонтер подчеркнула, что после ухода дедушки-патриота, бойцы были растроганы таким поступком до слез.

В свою очередь многие пользователи соцсетей также восхитились поступком пенсионера и назвали его истинном патриотом Украины.

"Вот так и выстоим, помогая друг другу!!! (не могу сдержать слезы)", - написала Ирина из Запорожья.

"Я был свидетелем на Канатной в Одессе в волонтерском офисе, бабушка зашла и говорит – я пенсию получила, вот половину хлопцам передайте. И ушла. За ней выбежали, чтоб хотя бы имя узнать, а она махнула рукой и пошла. Вот такие дела. Я сам в шоке. Сказали, что она всегда приходит", - поделился похожей историей Fidel.

"Респект этому деду!" – добавил Владимир Пиксель.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"61-летний пенсионер ночью выходил на улицу и бросал в лобовое стекло транспортного средства небольшой камень. Когда срабатывала автомобильная сигнализация – пожилой мужчина убегал. 


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