Информация о прекращении голодовки Сенцова пока не поступала, - Бабин

Сейчас Украина проверяет эту информацию. Об этом, в пятницу, 5 октября, комментируя появившуюся в российских СМИ информацию, заявил постоянный представитель президента Украины в Автономной республике Крым Борис Бабин.

При этом он призвал не доверять российским СМИ и критически к этому относиться. Мы это сейчас проверяем. Именно в этот момент у меня нет такой информации, - сказал он.

Напомним, осужденный на 20 лет заключения по делу "крымских террористов" режиссер Сенцов 14 мая 2018 года объявил бессрочную голодовку - он требовал освобождения всех украинских политзаключенных в России.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня некоторые российские СМИ сообщили, что заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний РФ Валерий Максименко заявил о прекращении голодовки незаконно осужденный в Российской Федерации украинский режиссер Олег Сенцов.