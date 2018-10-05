Эксклюзив: "Санкции США против других стран влияют на курс гривны", — А. Вигиринский

Экономический эксперт Андрей Вигиринский убежден, что на курс гривны косвенно влияют санкции и импортные пошлины США по отношению к другим странам. Об этом он заявил в эфире телеканала "Первый деловой".

"Страны-конкуренты Украины на металлургическом рынке и рынке сельскохозяйственной продукции, такие как Турция и Россия, в результате санкционных мер, принимаемых по отношению к ним со стороны Соединенных Штатов, испытывают девальвацию их денежной единицы. А значит их товар дешевеет. По мере того, как Соединенные Штаты вводят протекционистские заградительные меры в виде импортных пошлин по отношению к производителям металла ЕС, в Европейском Союзе образуется избыток … Когда образуется избыток, уменьшается цена, если есть спрос. Или просто этот спрос удовлетворяется исключительно за счет национального товаропроизводителя. Соответственно, украинские предприятия, которые поставляли металлургическую продукцию в ЕС или в Китай, теряют позиции. Потому что их ниши занимают национальные товаропроизводители, а значит и выручка, и доходы Украины снижаются. Это приводит к дефициту валюты — и гривна падает", — подчеркнул А.Вигиринский.