19:53 05.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Эксклюзив: "Санкции США против других стран влияют на курс гривны", — А. Вигиринский

За последний месяц украинская национальная валюта по отношению к доллару США обесценилась почти на 2,5 грн. НБУ регулярно выходит на валютные аукционы, продавая доллар, и объясняет обесценивание гривны в основном сезонными факторами. 

Эксклюзив:

Экономический эксперт Андрей Вигиринский убежден, что на курс гривны косвенно влияют санкции и импортные пошлины США по отношению к другим странам. Об этом он заявил в эфире телеканала "Первый деловой". 

"Страны-конкуренты Украины на металлургическом рынке и рынке сельскохозяйственной продукции, такие как Турция и Россия, в результате санкционных мер, принимаемых по отношению к ним со стороны Соединенных Штатов, испытывают девальвацию их денежной единицы. А значит их товар дешевеет. По мере того, как Соединенные Штаты вводят протекционистские заградительные меры в виде импортных пошлин по отношению к производителям металла ЕС, в Европейском Союзе образуется избыток … Когда образуется избыток, уменьшается цена, если есть спрос. Или просто этот спрос удовлетворяется исключительно за счет национального товаропроизводителя. Соответственно, украинские предприятия, которые поставляли металлургическую продукцию в ЕС или в Китай, теряют позиции. Потому что их ниши занимают национальные товаропроизводители, а значит и выручка, и доходы Украины снижаются. Это приводит к дефициту валюты — и гривна падает", — подчеркнул А.Вигиринский.


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