Эксклюзив: Разрабатывается новый либеральный налоговый кодекс – Г. Катамадзе

По его словам, за это время инициативная группа объехала всю страну, побывали в 17 областях, провели 19 круглых столов, говорили со всеми региональными бизнес – элитами, представителями науки и все вместе сделали наработанный проект кодекса. Как итог работы, создано всеукраинский национальный совет бизнеса, который на сегодняшний день объединяет 68 ассоциаций.

"Ассоциация налогоплательщиков Украины пришла к выводу, что ежегодные, точечные изменения в налоговый кодекс страны не приносят должного результата. Поэтому мы разработали новый либеральный налоговый кодекс и назвали его налоговым кодексом развития. Одним из предложенных изменений мы видим объединение единого социального взноса и налога на доходы физических лиц в один налог. Он должен быть установлен на уровне 32%, а сегодня его ставка 41,5%. Причем это объединенный налог должен будет снижаться в ближайшие три года. Уже на следующий год он выйдет на ставку 25% и далее опустится до 20%", — заявил Г. Катамадзе.