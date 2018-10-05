Александр Петров может оказаться "ферзем" по сравнению с Русланом Бошировым, - Bellingcat

Вероятнее, всего Петров может оказаться куда более серьезной фигурой, нежели предполагало МИ-6. Ему приписывают "прямой контакт" с Путиным и Пригожиным, последнего подозревают в планировании отравления в Солсбери.

"Мы выяснили настоящую личность Александра Петрова, второго отравителя Скрипаля, который работал вместе с Анатолием Чепигой", - говорится в официальном уведомлении издания.

Напомним, что интервью ресурсу RT Петров и Боширов заявили, что на фотографиях, которые распространила британская полиция, действительно изображены они. Россияне заверили, что были в начале марта в Солсбери как туристы, и хотели посмотреть на знаменитый собор. В Великобританию они приехали чтобы "отдохнуть и оторваться".

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее стало известно, чем занимались Петров и Боширов до совершения теракта в Солсбери.