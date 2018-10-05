20:59 05.10.2018 | Общество | Новости
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Александр Петров может оказаться "ферзем" по сравнению с Русланом Бошировым, - Bellingcat

Журналисты Bellingcat  на следующей недели обещают опубликовать сенсационный материал, который окончательно покажет, кем на самом деле являются российские ГРУшники Александр Петров и Руслан Боширов. 

Александр Петров может оказаться

Вероятнее, всего Петров может оказаться куда более серьезной фигурой, нежели предполагало МИ-6. Ему приписывают "прямой контакт" с Путиным и Пригожиным, последнего подозревают в планировании отравления в Солсбери.

"Мы выяснили настоящую личность Александра Петрова, второго отравителя Скрипаля, который работал вместе с Анатолием Чепигой", - говорится в официальном уведомлении издания. 

Напомним, что интервью ресурсу RT Петров и Боширов заявили, что на фотографиях, которые распространила британская полиция, действительно изображены они. Россияне заверили, что были в начале марта в Солсбери как туристы, и хотели посмотреть на знаменитый собор. В Великобританию они приехали чтобы "отдохнуть и оторваться".

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее стало известно, чем занимались Петров и Боширов до совершения теракта в Солсбери. 


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