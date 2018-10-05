В Украине меняются возможности заполнения иммиграционных карточек

Соответствующая информация обнародована на официальном сайте ведомства.

Форму иммиграционной карточки необходимо будет заполнять на украинском или английском языках, а соответствующие графы на русском языке исключены.

Положением определены случаи и порядок заполнения иммиграционной карточки иностранцами и лицами без гражданства и порядок хранения и уничтожения таких карточек.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Конституционный суд Украины поступило конституционное обращение Верховной рады Украины по законопроекту №9037. Народные депутаты просят суд проверить проект закона на соответствие статьям 157 и 158 Основного закона, которые вносят изменения в Конституцию относительно закрепления курса государства на вступление в Евросоюз и НАТО.