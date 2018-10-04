08:15 04.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украину мужчина пытался ввезти почти 70 IPhone X max - ФОТО

Львовские таможенники задержали партию контрабандных телефонов.

В Украину мужчина пытался ввезти почти 70 IPhone X max - ФОТО

Мужчина в своей машина пытался ввести в Украину 67 IPhone X max и 23 штук наушников AirPods. Предварительная стоимость товара составила более 2,7 миллионов гривен.

Как сообщила в четверг утром, 4 октября, пресс-служба Государственной фискальной службы, через пункт пропуска Рава-Русская-Гребенное на таможенную территорию Украины заехал автомобиль марки Mercedes-Benz Vito.

За рулем иномарки находился гражданин Украины. Во время таможенного контроля у пограничников возникло подозрение и автомобиль был направлен на смотровую площадку.

Там во время углубленного осмотра таможенники обнаружили партию IPhone X и наушников AirPods, которые были спрятаны в запасном колесе за двойными боковинами грузового отсека и в конструктивных полостях сидений данного транспортного средства.

Все найденные предметы были изъяты согласно протоколу о нарушении таможенных правил.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сотрудники Службы безопасности Украины в июне пресекл контрабанду автозапчастей в Волынской области. На международном пункте пропуска "Ягодин" таможни мужчины пытался ввезти в нашу страну автозапчастей на сумму почти двести тысяч долларов.


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