01:00 04.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине заработали новые строительные нормы по остеклению балконов

В Украине вступили в силу новые строительные нормы, которые позволяют проектировать многоэтажные дома с возможностью остекления балконов. Об этом сообщает замминистра регионального развития Лев Парцхаладзе.

В Украине заработали новые строительные нормы по остеклению балконов

Таким образом, с начала октября в действие вступили изменения в государственные строительные нормы по проектированию жилых домов. Согласно которым можно будет проектировать многоэтажки с остекленными балконами и лоджиями.

Предполагается, что такие нормы избавят граждан от самовольного остекления балконов и разрешит ситуацию с эстетическим видом зданий в городах Украины.

Согласно новой норме, остекление разрешено на балконах и лоджиях с шириной не менее 1,2 м. При этом площадь остекления должна составлять не менее 50% от площади наружных стен балконов.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", с начала сентября в Украине вступили в силу новые государственные строительные нормы, согласно которым полосу дорожного движения можно сужать.


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