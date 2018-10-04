В Украине заработали новые строительные нормы по остеклению балконов

Таким образом, с начала октября в действие вступили изменения в государственные строительные нормы по проектированию жилых домов. Согласно которым можно будет проектировать многоэтажки с остекленными балконами и лоджиями.

Предполагается, что такие нормы избавят граждан от самовольного остекления балконов и разрешит ситуацию с эстетическим видом зданий в городах Украины.

Согласно новой норме, остекление разрешено на балконах и лоджиях с шириной не менее 1,2 м. При этом площадь остекления должна составлять не менее 50% от площади наружных стен балконов.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", с начала сентября в Украине вступили в силу новые государственные строительные нормы, согласно которым полосу дорожного движения можно сужать.