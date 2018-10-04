В США скончался нобелевский лауреат Леон Ледерман

Как известно, Ледерман совместно с Мелвином Шварцем и Джеком Стейнбергером получил Нобелевскую премию в 1988 году. Свое экспериментально мюонное нейтрино они обнаружили в 1962 году, а гипотеза о существовании частицы появилась еще в 1940 годах.

Ученый стал известен на весь мир благодаря авторству словосочетания "частица бога", которым он назвал бозон Хиггса. Этот термин часто упоминается СМИ, хотя он неоднократно критиковался.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", любимец публики американский актер Пол Джон Васкес, известный по ситкому "Как я встретил вашу маму" был найден мертвым в своей квартире. Звезде было только 49 лет. Отец актера спешно вызвал врачей, однако прибывшие на место медики уже не успели реанимировать Васкеса.