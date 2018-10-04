11:28 04.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Национальной полиции появится новое подразделение

Национальная полиция Украины намерена создать управление для помощи правоохранительным органам в раскрытии преступлений с киберелементом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Национальной полиции появится новое подразделение

По словам работников учреждения, планируется, что новое подразделение войдет в состав Департамента киберполиции.

Управление будет оказывать поддержку не только полицейским, но и другим правоохранительным и частным структурам.

Проект создания на базе Департамента киберполиции нового подразделения уже представили иностранным партнерам, а именно министру Великобритании по вопросам безопасности.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Киеве полиция задержала сотрудника патрульной полиции одного из отделов Главного управления Национальной. Полицейский попался на взятке. Ему объявлено о подозрении.


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