В Национальной полиции появится новое подразделение

По словам работников учреждения, планируется, что новое подразделение войдет в состав Департамента киберполиции.

Управление будет оказывать поддержку не только полицейским, но и другим правоохранительным и частным структурам.

Проект создания на базе Департамента киберполиции нового подразделения уже представили иностранным партнерам, а именно министру Великобритании по вопросам безопасности.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Киеве полиция задержала сотрудника патрульной полиции одного из отделов Главного управления Национальной. Полицейский попался на взятке. Ему объявлено о подозрении.