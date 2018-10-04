В Национальной полиции появится новое подразделение

Национальная полиция Украины намерена создать управление для помощи правоохранительным органам в раскрытии преступлений с киберелементом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По словам работников учреждения, планируется, что новое подразделение войдет в состав Департамента киберполиции.
Управление будет оказывать поддержку не только полицейским, но и другим правоохранительным и частным структурам.
Проект создания на базе Департамента киберполиции нового подразделения уже представили иностранным партнерам, а именно министру Великобритании по вопросам безопасности.
Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Киеве полиция задержала сотрудника патрульной полиции одного из отделов Главного управления Национальной. Полицейский попался на взятке. Ему объявлено о подозрении.