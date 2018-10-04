10:39 04.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Луганской области пройдет суд над псевдопрокурорами "ЛНР"

После расследования Службы безопасности Украины в Луганской области будут судить псевдопрокуроров так называемой "ЛНР". Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

В Луганской области пройдет суд над псевдопрокурорами

Правоохранители установили, что бывший сотрудник милиции и экс-налоговик еще от начала российской агрессии поддерживали российских оккупантов. После чего в 2015 году боевики назначили их на должности "первого заместителя генерального прокурора" и "начальника следственного управления" так называемой "генпрокуратуры ЛНР".

Таким образом, они действовали против украинского законодательства, направленным на нарушение территориальной целостности, насильственное свержение конституционного строя и ограничение законных прав и свобод граждан Украины.

В данное время уже открыто досудебное расследование в уголовных производствах. Материалы дела направили в суд. Кроме того, злоумышленникам заочно сообщили о подозрении и объявили их в розыск.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ"на Донбассе прошли неспокойно. Боевики 34 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. При этом восемь раз противник применял запрещенное минскими договоренностями оружия.


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