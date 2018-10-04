11:39 04.10.2018 | Общество | Новости
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Пешеходам в Литве запретили пользоваться мобильными

Правительство Литвы внесло некоторые правки в законодательство, в которых прописывается запрет на пользование мобильным телефоном на пешеходном переходе. Об этом информирует издание Delfi.

Пешеходам в Литве запретили пользоваться мобильными

Так, пешеходы не должны делать ничего такого, что отвлекало бы их внимание от окружения и ситуации на дороге, включая пользование средствами мобильной связи.

Кроме того, требования приписываются и к водителям. Они будут обязаны пропускать не только тех пешеходов, которые начали переходить дорогу, но и тех, которые стоят у пешеходного перехода. Автомобилистам запрещается выезжать на переход, пока пешеход не ушел за пределы проезжей части.

Вместе с тем водители должны держать дистанцию с велосипедистами не менее метра при скорости 50 км/ч и не менее полутора метров при скорости, превышающей 50 км/ч.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", отныне водитель которого остановила полиция, должен передать документы в руки полицейского. Новые изменения в ПДД приняли депутаты профильной комиссии ВР. По новым правилам, водитель будет обязан при остановке держать руки в поле зрения полицейского и на требования заглушить двигатель, включить аварийный сигнал и выйти из автомобиля.


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