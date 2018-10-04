В Харьковской области судья вступил в преступный сговор с депутатом Святашем - СМИ

Об этом пишет издание Власти .

Так, в сеть попала информация об общем количестве созвонов Дмитрия Святаша с Юлией Плетневой и ее отцом, которых более 190. Наиболее активные попытки Дмитрия Святаша связаться с Юлией Плетневой и ее отцом Владимиром Васильевичем приходятся на 12 июля 2018 года.

Хакер Sean Baker, который опубликовал соответствующие данные, предположил, что такая частота звонков может свидетельствовать о том, что именно в этот день Дмитрий Святаш должен был покинуть страну по сфальсифицированному судебному решению.

Ранее СМИ сообщали, что Юлия Плетнева является прямым посредником между Дмитрием Святашем и служителями Фемиды в Харькове.

В то же время хакер отметил, что средства, полученные Владимиром Плетневым незаконным путем от Дмитрия Святаша за решение вопросов в судебной системе, успешно конвертируются в отдых на эксклюзивных и элитных курортах и в огромное поместье, в котором проживает семья.

Cам Владимир Плетнев был неоднократно уличен в украинофобских заявлениях. На соответствующую переписку обратил внимание Богдан Ходаковский — лидер движения "Традиции и порядок".

Антиукраинские взгляды Плетнева, который к тому же оказался спонсором бюджета России и заядлым игроманом разделяет и заказчик его услуг по «решению судебных вопросов» народный избранник от партии "Відродження" Дмитрий Святаш.

Так, несмотря на свой статус народного избранника, Дмитрий Святаш неоднократно позволял себе оскорбляющие высказывания в адрес жителей Западной Украины и заявления о разделе страны.

Источник: realist.online