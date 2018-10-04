В ЕС начали расследование в отношении Facebook после утечки данных

Накануне было сообщено о уязвимости, которая коснулась 50 млн пользователей. Как известно, речь шла о возможности получить доступ к аккаунтам через функцию "Посмотреть как".

По данным комиссии, будет проведена специальная проверка в области персональных данных в Европе для Facebook, проверит, для того чтобы установить, что соцсеть достаточные технологические и организационные меры по защите персональных данных пользователей.

К слову, такая неприятность могла коснутся более пяти млн европейских пользователей. Если удастся установить нечестность компании, то Facebook могут грозить штрафы в размере 1,6 млрд долларов.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", американская компания Facebook Inc., которой принадлежит крупнейшая в мире социальная сеть, теперь будет проверять своих пользователей на достоверность по фото и видео. Как отмечается, что кампания активно работает над новыми технологиями, чтобы разобраться с иными формами дезинформации.