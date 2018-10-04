12:54 04.10.2018 | Общество | Новости
100204985:nastya

В ЕС начали расследование в отношении Facebook после утечки данных

Ирландская Комиссия по защите персональных данных начала расследование в отношении компании Facebook, после утечки данных миллионов пользователей. Об этом сообщает агентство Associated Press.

В ЕС начали расследование в отношении Facebook после утечки данных

Накануне было сообщено о уязвимости, которая коснулась 50 млн пользователей. Как известно, речь шла о возможности получить доступ к аккаунтам через функцию "Посмотреть как".

По данным комиссии, будет проведена специальная проверка  в области персональных данных в Европе для Facebook, проверит, для того чтобы установить, что соцсеть достаточные технологические и организационные меры по защите персональных данных пользователей.

К слову, такая неприятность могла коснутся более пяти млн европейских пользователей. Если удастся установить нечестность компании, то Facebook могут грозить штрафы в размере 1,6 млрд долларов.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", американская компания Facebook Inc., которой принадлежит крупнейшая в мире социальная сеть, теперь будет проверять своих пользователей на достоверность по фото и видео. Как отмечается, что кампания активно работает над новыми технологиями, чтобы разобраться с иными формами дезинформации.


Поделиться
Читайте также:
 
Ломаченко признался с кем боится встретится на поединке - ФОТО "Наука – сила, олигархам - могила": ученые перекрыли ул. Грушевского - ВИДЕО НБУ обновил правила ведения кассовых операций в банках Великобритания обвиняет ГРУ в "безрассудных" кибератаках
Фоторепортаж
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив