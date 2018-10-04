В четверг в Украину - похолодание и сильный ветер

С северо-запада Европы в Украину продолжит поступать прохладный воздух из-за чего температура воздуха снизится практически на всей территории. При этом по всей стране усилится ветер.

В западных и северных областях местами пройдет небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом, на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 метров на секунду, порывы могут достигать 15-20 метров на секунду.

Температура воздуха днем составит 9-14 градусов тепла.

В Киеве сегодня облачная погода будет держаться до самого вечера. Вместе с тем осадков синоптики не обещали. Температура воздуха ночью составит 5-7 градусов тепла. Днем будет от 11 до 13 теплых градусов.

На западе Украины местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 1-8 градусов тепла, на поверхности почвы, в Карпатах и в воздухе, местами заморозки от 0 до минус 5 градусов. Днем потеплеет до 9-14 градусов.

На севере страны местами небольшой дождь. Ночная температура воздуха составит 2-8 градусов тепла. Дневная температура воздуха составит 9-14 теплых градусов.

В центре Украины осадков не предвидится. Ночная температура воздуха составит 3-8 градусов тепла. Дневная температура воздуха составит 9-15 теплых градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов тепла. Днем потеплеет до 9-16 градусов.

На юге Украины сегодня также сухо и тепло. Ночная температура воздуха составит 6-12 градусов тепла. Дневная воздух прогреется до 13-19 градусов.

В Крыму синоптики в четверг обещают сухую погоду. Ночная температура воздуха составит 6-11 градусов тепла. Дневная воздух прогреется до 13-18 градусов.

Народный прогноз: 4 октября почитается память святого апостола Кондрата. Погода в этот день имеет огромное значение, поскольку какой погода бывала в этот день - такой она останется и в следующие четыре недели, то есть весь октябрь. Однако ясная погода в этот день в сочетании с северо-восточным ветром обещает и холодную зиму