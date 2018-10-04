23:27 04.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Бердянске полиция разоблачила масштабную контрабанду сигарет - ФОТО ВИДЕО

В Запорожской области в среду, 3 октября, пограничники изъяли контрабандные сигареты на сумму в миллион гривен.

В Бердянске полиция разоблачила масштабную контрабанду сигарет - ФОТО ВИДЕО

Инцидент произошел в городе Бердянске. Как сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы, сотрудники оперативных подразделений Азово-Черноморского регионального управления Государственной пограничной службы разоблачили схему незаконного приобретения, хранения и сбыта табачных изделий иностранного производства, которую организовала группа местных жителей.

После проведения обысков по месту жительства одного из подозреваемых и в местах хранения и продажи сигарет было изъято около 50 тысяч пачек сигарет производства Молдовы, Беларуси и России. Там также были обнаружены 400 литров спирта, бланки накладных, записные книжки, а также "черную" бухгалтерию.

Правоохранители открыли уголовное дело по статье Умышленное введение в обращение на рынке Украины опасной продукции Уголовного кодекса.

Напомнми, как сообщал УРА-Информ, украинские пограничники предотвратили незаконное перемещение крупной партии контрабандных сигарет в соседнюю Румынию. На границе было задержано пять человек без документов. При этом у них правоохранители изъяли девять тысяч пачек контрабандных сигарет.


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