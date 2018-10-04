16:10 04.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Со следующего месяца все украинцы смогут поменять свой паспорт на ID-карту

С первого ноября украинцы смогут поменять паспорт в форме книжечки на новую ID-карту. Об этом сообщила пресс-служба Государственный миграционной службы Украины с ссылкой на сайт Кабмина.

Со следующего месяца все украинцы смогут поменять свой паспорт на ID-карту

По предварительным данным, вчера, 3 октября, было принято решение про внесение изменений в постановление правительства №302 "Про утверждение образца бланка, технического описания и Порядка оформления, выдачи, обмена, пересылки, изъятия, возвращения государству, уничтожения паспорта гражданина Украины".

Такие изменения помогут обезопасить общество от подделки и кражи личности.

Поэтому с первого ноября любой желающий украинец сможет обменять свой паспорт старого образца на новый. Стоит отметить, что волноваться не стоит, ведь замена является не обязательной, а все документы старого образца будут полноценно действовать до срока их истечения.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в сентябре украинцы с ID-картами получили возможность посещать Грузию без виз.


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