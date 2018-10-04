Турчинов представил армии модернизированные танки - ФОТО

Как известно, церемония торжества проводилась на Харьковском заводе имени Малышева.

Армейцам передали 16 восстановленных танков Т-80, Т-64БВ и четыре БТР. Турчинов также представил и новые виды вооружения - бронетранспортер, который разработали украинские конструкторы совместно со специалистами НАТО.

Также бронетранспортер оборудовали новым прицелом с лазерным дальномером и мощным тепловизором. Представили также и отечественный оперативно-тактический ракетный комплекс "Гром".

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что на военном полигоне Вооруженных сил Украины прошли проверки нового украинского оружия и военной техники. В частности, больше всего осматривали беспилотники и зенитные установки.