Синоптики предупреждают о резком ухудшении погодных условий в Украине

По данным синоптиков порывы ветра могут усилится до 15-20 метров на секунду, а в западных областях местами на поверхности почвы и в воздухе заморозки до 5 градусов мороза. Как сообщила в четверг, 4 октября, пресс-служба Укргидрометцентра, сегодня в Киеве и Киевской области ветер усилится до 20 метров на секунду.

В ночью на пятницу на всей территории страны, кроме крайнего юга, на поверхности почвы, в западных областях местами и в воздухе заморозки 5 градусов.

При этом уже сегодня утром в украинских Карпатах снежный покров местами достиг 0,5 метра. По данным Черногорского горного поисково-спасательного поста по состоянию на девять часов утра на горе Поп Иван Черногорский облачно, снег, видимость до 50 метров, ветер юго-западный 13 метров на секунду. Температура воздуха минус 4 градуса, а выше зоны леса дороги и тропы почти не просматриваются.

Напомним, как сообща УРА-Информ, а четверг, 4 октября, погоду в Украине будет определять поле пониженного атмосферного давления. С северо-запада Европы в Украину продолжит поступать прохладный воздух из-за чего температура воздуха снизится практически на всей территории. При этом по всей стране усилится ветер.