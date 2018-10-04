08:39 04.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Наивысшая точка Украины раздает 3G-интернет

В украинских Карпатах наивысшая точка нашей страны – Говерла теперь имеет интернет покрытие. Как сообщают местные СМИ, 3G покрытие на горе обеспечила базовая станция Vodafone, которая питается энергией солнца.

Наивысшая точка Украины раздает 3G-интернет

Отметим, что впервые на такой рельефной поверхности, благодаря использованию альтернативных источников энергии появилась возможность раздавать интернет на самой высокой точке страны. Отныне туристы смогут загружать свои фото и видео с невероятной скоростью.

Также связью третьего поколения можно пользоваться на территории самой высокогорной учебно-спортивной базы "Заросляк", расположенной на высоте 1330 метров над уровнем моря, где тренируются олимпийской и паралимпийские спортсмены Украины.

Питание на станцию ​​подается благодаря использованию солнечных батарей.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в США стартовал запуск первой в мире площадки дл 5G интернета. Как сообщают иностранные СМИ, такая площадка доступна жителям Хьюстона, Индианаполиса, Лос Анджелеса и Сакраменто.


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