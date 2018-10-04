Наивысшая точка Украины раздает 3G-интернет

В украинских Карпатах наивысшая точка нашей страны – Говерла теперь имеет интернет покрытие. Как сообщают местные СМИ, 3G покрытие на горе обеспечила базовая станция Vodafone, которая питается энергией солнца.
Отметим, что впервые на такой рельефной поверхности, благодаря использованию альтернативных источников энергии появилась возможность раздавать интернет на самой высокой точке страны. Отныне туристы смогут загружать свои фото и видео с невероятной скоростью.
Также связью третьего поколения можно пользоваться на территории самой высокогорной учебно-спортивной базы "Заросляк", расположенной на высоте 1330 метров над уровнем моря, где тренируются олимпийской и паралимпийские спортсмены Украины.
Питание на станцию подается благодаря использованию солнечных батарей.
Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в США стартовал запуск первой в мире площадки дл 5G интернета. Как сообщают иностранные СМИ, такая площадка доступна жителям Хьюстона, Индианаполиса, Лос Анджелеса и Сакраменто.