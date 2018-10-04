11:55 04.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100204976:nastya

Госпогранслужба Украины показала новые автомобили Renault Duster - ФОТО

Государственная пограничная служба Украины согласно плану переоснащения органов границы получила сто современных образцов техники. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Госпогранслужба Украины показала новые автомобили Renault Duster - ФОТО

Таким образом, накануне подразделение Госпогранслужбы получила очередную партию современных полноприводных патрульных автомобилей. Около ста автомобилей "Renault Duster" будут направлены для подразделений, которые выполняют задачи на всех участках государственной границы Украины.

В ведомстве отметили, что указанные транспортные средства дадут возможность значительно повысить уровень обеспечения подразделений и увеличить их технический потенциал.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на Николаевщине полиция и местные фермеры выловили группу поджигателей частных авто и гаражей. Инцидент произошел в посёлке Актовое Вознесенского района. Преступники хотели дом 50-летнего предпринимателя, бросили в его двор четыре "коктейли Молотова". Однако, находящиеся в доме мужчины услышали и шум и кинулись догонять хулиганов.


Поделиться
Читайте также:
 
В Харьковской области судья вступил в преступный сговор с депутатом Святашем - СМИ Наличный доллар потерял еще пять копеек Пешеходам в Литве запретили пользоваться мобильными В Национальной полиции появится новое подразделение
Фоторепортаж
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив