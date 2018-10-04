Госпогранслужба Украины показала новые автомобили Renault Duster - ФОТО

Таким образом, накануне подразделение Госпогранслужбы получила очередную партию современных полноприводных патрульных автомобилей. Около ста автомобилей "Renault Duster" будут направлены для подразделений, которые выполняют задачи на всех участках государственной границы Украины.

В ведомстве отметили, что указанные транспортные средства дадут возможность значительно повысить уровень обеспечения подразделений и увеличить их технический потенциал.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на Николаевщине полиция и местные фермеры выловили группу поджигателей частных авто и гаражей. Инцидент произошел в посёлке Актовое Вознесенского района. Преступники хотели дом 50-летнего предпринимателя, бросили в его двор четыре "коктейли Молотова". Однако, находящиеся в доме мужчины услышали и шум и кинулись догонять хулиганов.