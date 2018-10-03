08:59 03.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Во вторник на Донбассе погиб один военный, еще двое ранены

Минувшие сутки вторник, 2 октября, на Донбассе прошли неспокойно.

Во вторник на Донбассе погиб один военный, еще двое ранены

Боевики 34 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. При этом восемь раз противник применял запрещенное минскими договоренностями оружия.

В результате боевых действий один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба операции Объединенных сил, в основном российские наемные войска вели обстрелы украинских позиций в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Новотошковское, Орехово, Екатериновка, Новозвановка, Луганское, Верхнеторецкое, Авдеевка, Красногоровка, Новотроицкое, Богдановка, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино.

При этом прицельный огонь велся из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По позициям наших войск в районе Орехово оккупанты совершили два обстрелы из минометов калибра 120 и 82 мм. Защитники Крымского дважды подвергались огневому удару из минометов 82-го калибра. Также минометные обстрелы оккупанты провели по опорным пунктам Объединенных сил вблизи Новотошковского, Луганского, Старогнатовки и Лебединского. По защитникам Луганского и Гнутово кроме того велся огонь из вооружения боевых машин пехоты.

По данным украинской разведки, за прошедшие сутки трое боевиков уничтожено и трое ранены.

Уже с начала суток боевики дважды обстреляли позиции Объединенных сил, в том числе - с применением запрещенного вооружения. Отмечается, что в один из опорных пунктов украинских войск в районе населенного пункта Крымское боевики ночью совершили огневой налет с применением минометов 120-го калибра, а по защитникам Водяного вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди личного состава Объединенных сил сегодня с утра нет.

Напомним, минувшие сутки понедельник, 1 октября, на Донбассе прошли неспокойно. Боевики 21 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. При этом враг четыре раза применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба Объединенных сил, потерь среди личного состава ООС нет.


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