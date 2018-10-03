Во вторник на Донбассе погиб один военный, еще двое ранены

Боевики 34 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. При этом восемь раз противник применял запрещенное минскими договоренностями оружия.

В результате боевых действий один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба операции Объединенных сил, в основном российские наемные войска вели обстрелы украинских позиций в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Новотошковское, Орехово, Екатериновка, Новозвановка, Луганское, Верхнеторецкое, Авдеевка, Красногоровка, Новотроицкое, Богдановка, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино.

При этом прицельный огонь велся из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По позициям наших войск в районе Орехово оккупанты совершили два обстрелы из минометов калибра 120 и 82 мм. Защитники Крымского дважды подвергались огневому удару из минометов 82-го калибра. Также минометные обстрелы оккупанты провели по опорным пунктам Объединенных сил вблизи Новотошковского, Луганского, Старогнатовки и Лебединского. По защитникам Луганского и Гнутово кроме того велся огонь из вооружения боевых машин пехоты.

По данным украинской разведки, за прошедшие сутки трое боевиков уничтожено и трое ранены.

Уже с начала суток боевики дважды обстреляли позиции Объединенных сил, в том числе - с применением запрещенного вооружения. Отмечается, что в один из опорных пунктов украинских войск в районе населенного пункта Крымское боевики ночью совершили огневой налет с применением минометов 120-го калибра, а по защитникам Водяного вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди личного состава Объединенных сил сегодня с утра нет.

Напомним, минувшие сутки понедельник, 1 октября, на Донбассе прошли неспокойно. Боевики 21 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. При этом враг четыре раза применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба Объединенных сил, потерь среди личного состава ООС нет.