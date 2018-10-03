В среду в Украине ожидаются небольшие дожди

Он принесет теплую воздушную массу. Сегодня практически во всех областях, кроме южной части страны, ожидаются небольшие дожди, ночью в большинстве западных, северных, центральных областей - умеренные дожди. Ветер юго-западный, западный, 7-12 метров на секунду, утром, днем в западных областях порывы ветра будут достигать 15-20 метров на секунду.

Температура воздуха днем составит 11-16 теплых градусов.

В Киеве сегодня будет пасмурная погода, которая прояснится только к вечеру. Сильный дождь будет идти ночью и утром. Днем он ослабнет и к вечеру закончится. Температура воздуха ночью составит 9-11 градусов тепла. Днем потеплеет до 13-15 градусов.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью умеренный дождь, днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 3-8 градусов тепла. Днем будет от 9 до 15 теплых градусов.

На севере страны в среду ночью умеренный дождь, днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 5-12 градусов со знаком плюс. Днем потеплеет до 9-16 градусов.

В центре Украины ночью умеренный дождь, днем небольшой дождь, только в Кировоградской и Днепропетровской областях без существенных осадков. Ночная температура воздуха не опустится ниже 5-13 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 12-18 градусов, а в Днепропетровской области до 17-22 градусов.

На востоке Украины ночью без существенных осадков, днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 7-14 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 16-22 градусов.

На юге Украины сегодня сухо и тепло, только в Запорожской области местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью не опустится ниже 9-14 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 16-22 градусов.

В Крыму в среду также будет сухая и теплая погода. Ночная температура воздуха не опустится ниже 9-14 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 18-23 градусов.

Народный прогноз: 3 октября отмечается день святого Евстафия Плакиды. В народе этот день назывался Астафьевы ветры или Астафий Ветряк. День, как правило, бывал ветреным, и по ветру судили о погоде: если ветер северный - близко стужа; южный ветер - к теплу; западный - к мокроте, дождям, а восточный - к ясной погоде.