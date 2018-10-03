В приложении Instagram произошел сбой - ФОТО

Про сбои в работе приложения передают со всех уголков мира. В частности, проблемы с приложением возникли на территории восточного побережья США, стран Западной и Центральной Европы, а также Индонезии и Австралии. Аналогичные проблемы наблюдаются и на территории Украины.

На данный момент приложение уже восстановило работу. Разработчики пока никак не прокомментировали сбой.

Напомним, как сообщал " УРА-Информ", ранее произошла аналогичная проблема. Тогда от неудобств пострадали жители территорий Великобритании, США, Малайзии, Австралии и Японии. А также проблемы возникли в Украине, России, Индии, Казахстане, Польше, Испании, Италии и Греции. Большинство жаловалось на невозможность входа в собственный аккаунт и поиск по тегам.