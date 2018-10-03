12:50 03.10.2018 | Общество | Новости
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В приложении Instagram произошел сбой - ФОТО

Во все мире произошел глобальный сбой в работе приложения. По словам пользователей, невозможно обновить ленту фотографий.

В приложении Instagram произошел сбой - ФОТО

Про сбои в работе приложения передают со всех уголков мира. В частности, проблемы с приложением возникли на территории восточного побережья США, стран Западной и Центральной Европы, а также Индонезии и Австралии. Аналогичные проблемы наблюдаются и на территории Украины.

 На данный момент приложение уже восстановило работу. Разработчики пока никак не прокомментировали сбой.

Напомним, как сообщал " УРА-Информ", ранее произошла  аналогичная проблема. Тогда от неудобств пострадали жители территорий Великобритании, США, Малайзии, Австралии и Японии. А также проблемы возникли в Украине, России, Индии, Казахстане, Польше, Испании, Италии и Греции. Большинство жаловалось на невозможность входа в собственный аккаунт и поиск по тегам.


  
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