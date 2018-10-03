В Москве к Сущенко вновь не пустили адвоката

По словам стороны защиты украинца, после того, как его лишили адвокатского удостоверения в РФ, он представляет права Сущенко в Европейском суде по правам человека, и может посещать журналиста соответствии Европейской конвенции.

Из-за того, что Фейгина не пускают к украинцу, неизвестно сможет ли семья попасть к заключенному.

"Только устная договоренность с тюрьмой об этом, никаких бумаг о дате и времени нет. А в понедельник Романа Сущенко уже могут отправить на этап", - написал Фейгин.

Добавим, журналист удерживается в русских стенах с 30 сентября 2016.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Кремле рассчитывают на продолжение работы подгруппы по гуманитарным вопросам по ситуации в Украине, которая занимается в том числе вопросами обмена осужденными.