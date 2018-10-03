04:00 03.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Кривом Роге полиция обнаружила подпольный НПЗ - ВИДЕО

Полиция в Кривом Роге во вторник, 2 сентября, обнаружила незаконный нефтеперерабатывающий завод.

В Кривом Роге полиция обнаружила подпольный НПЗ - ВИДЕО

Там изготавливали контрафактное топливо. Как сообщает полиция Днепропетровской области, силовики разоблачили группу лиц, которые с декабря 2017 года похищали нефтепродукты из незаконных врезок в нефтепровод компании Укртранснафта.

Всего в группу входили семь человек. Организаторами незаконного бизнеса оказались владельцы АЗС, на которых в дальнейшем и реализовывалось контрафактное топливо.

Злоумышленники на территории Криворожского и Широковского районов области сделали незаконные врезки в магистральный нефтепродуктопровод для дальнейшего отбора нефти. В ходе санкционированных обысков в местах хранения горюче-смазочных материалов и изготовления контрафактного горючего изъяты черновые записи, документация о движении сырья, оборудование для изготовления контрафактного топлива и более 140 тонн жидкого вещества с характерным запахом нефти.

Общая стоимость изъятого во время обысков сырья и оборудования составляет более 2,5 миллионов гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на таможенном посту "Тыса" Закарпатской таможни ГФС пограничники изъяли крупную партию сигарет. Об этом передает пресс-служба ГФС. Сообщается, что в ходе углубленного осмотра автомобиля BMW с румынской регистрацией было обнаружено целый схрон 1223 пачек сигарет марки "ROTHMANS", с акцизными марками Украины. Контрабанда был тщательно спрятана в салоне автомобиля, внутри сидений были запечатаны целые сигаретные блоки.


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