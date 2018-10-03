13:41 03.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Кабмине разъяснили, как будет начисляться трудовой стаж предпринимателям

Кабинет Министров Украины принял решение зачислять трудовой стаж предпринимателям, которые начали свою деятельность с 1998 по 2003 годы. Соответствующее решение правительства опубликовано на официальном сайте.

В Кабмине разъяснили, как будет начисляться трудовой стаж предпринимателям

Так, в соответствии с постановлением, при исчислении пенсии предпринимателям будут зачисляться в стаж периоды ведения предпринимательской деятельности с применением упрощенной системы налогообложения, в том числе с применением фиксированного налога.

Если субъект зарегистрировал свою деятельность в период с начала января 1998 по 31 декабря 2003 года, будет достаточно предоставить справку для необходимого начисления.

Также если с первого января 2004 года по 31 декабря 2017 года вносились оплаты страховых взносов, будет учитываться стаж.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", банки Украины начали предоставлять Государственно фискальной службе информацию по счетам физических лиц предпринимателей. Механизм взаимодействия с финансовым ведомством и банковских учреждений в части обмена информацией заработал. Уже есть данные от банков. 


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