В Кабмине разъяснили, как будет начисляться трудовой стаж предпринимателям

Так, в соответствии с постановлением, при исчислении пенсии предпринимателям будут зачисляться в стаж периоды ведения предпринимательской деятельности с применением упрощенной системы налогообложения, в том числе с применением фиксированного налога.

Если субъект зарегистрировал свою деятельность в период с начала января 1998 по 31 декабря 2003 года, будет достаточно предоставить справку для необходимого начисления.

Также если с первого января 2004 года по 31 декабря 2017 года вносились оплаты страховых взносов, будет учитываться стаж.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", банки Украины начали предоставлять Государственно фискальной службе информацию по счетам физических лиц предпринимателей. Механизм взаимодействия с финансовым ведомством и банковских учреждений в части обмена информацией заработал. Уже есть данные от банков.