В Чернобыле заработал информационный центр для посетителей - ФОТО

По словам председателя Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Виталия Петрука, такое учреждение будет работать для того, чтобы повысить уровень осведомленности граждан о радиационной безопасности в зоне отчуждения.

Инфоцентр будет обслуживать граждан и проживающих у границы зоны, так и туристами.

Кстати, здание центра является автономной и полностью энергонезависимой: на крыше размещены солнечные панели, обеспечивающие производство электроэнергии, обогрев и охлаждение осуществляются благодаря тепловым насосам. Стены, пол и окна утеплены теплоизоляционными материалами.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", на столичной станции "Почайна" окрыли еще один сервисный центр для обслуживания пассажиров метро. Теперь жители и гости Киева смогут дополнительно провести оплату в подземке.