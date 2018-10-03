11:44 03.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Чернобыле заработал информационный центр для посетителей - ФОТО

На контрольно-пропускном пункте "Дитятки" открылся первый информационный центр "Чернобыль. Территория перемен ". Об этом сообщают украинские СМИ.

В Чернобыле заработал информационный центр для посетителей - ФОТО

По словам председателя Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Виталия Петрука, такое учреждение будет работать для того, чтобы повысить уровень осведомленности граждан о радиационной безопасности в зоне отчуждения.

Инфоцентр будет обслуживать граждан и проживающих у границы зоны, так и туристами.

Кстати, здание центра является автономной и полностью энергонезависимой: на крыше размещены солнечные панели, обеспечивающие производство электроэнергии, обогрев и охлаждение осуществляются благодаря тепловым насосам. Стены, пол и окна утеплены теплоизоляционными материалами.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", на столичной станции "Почайна" окрыли еще один сервисный центр для обслуживания пассажиров метро. Теперь жители и гости Киева смогут дополнительно  провести оплату в подземке.


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