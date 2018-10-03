В Чернобыле заработал информационный центр для посетителей - ФОТО

На контрольно-пропускном пункте "Дитятки" открылся первый информационный центр "Чернобыль. Территория перемен ". Об этом сообщают украинские СМИ.
По словам председателя Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Виталия Петрука, такое учреждение будет работать для того, чтобы повысить уровень осведомленности граждан о радиационной безопасности в зоне отчуждения.
Инфоцентр будет обслуживать граждан и проживающих у границы зоны, так и туристами.
Кстати, здание центра является автономной и полностью энергонезависимой: на крыше размещены солнечные панели, обеспечивающие производство электроэнергии, обогрев и охлаждение осуществляются благодаря тепловым насосам. Стены, пол и окна утеплены теплоизоляционными материалами.
Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", на столичной станции "Почайна" окрыли еще один сервисный центр для обслуживания пассажиров метро. Теперь жители и гости Киева смогут дополнительно провести оплату в подземке.