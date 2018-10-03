Стали известны лауреаты Нобелевской премии по химии - ФОТО

Об этом Нобелевский комитет сообщил в своем микроблоге в Twitter.

Лауреатов отметили за работы по направленной эволюции химических молекул. По мнению Нобелевского комитета, их открытия позволят создавать новые лекарственные препараты.

Фрэнис Арнольд провела первую направленную эволюцию ферментов. В последовательность генов случайным образом вносятся мутации, после чего избирается белок с нужными свойствами - например, с повышенной активностью. Отмечается, что полученные от направленной эволюции ферменты можно применить практически везде - от производства биотоплива до фармацевтики.

В свою очередь Винтер применил этот метод для производства новых фармацевтических препаратов. Так, с помощью фагового дисплея можно производить антитела, способные нейтрализовать токсины, противодействовать аутоиммунным заболеванием и вылечить метастазный рак.

Напомним, как сообащал ранее "УРА-Информ", в Верховной Раде Украины во вторник, 4 сентября, зарегистрирован проект постановления украинского парламента о заявлении в Норвежский Нобелевский комитет по выдвижению кандидатуры украинского кинорежиссера, политзоключенного в Российской Федерации Олега Сенцова на соискание Нобелевской премии мира.